В Кремле оценили идею повысить возрастной ценз владения оружием

Возраст для продажи оружия могут поднять до 21 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Росгвардии Виктора Золотова повысить возраст для покупки гражданского оружия до 21 года. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Были озвучены меры [изменения оружейного закона]. Президент с ними согласился и поручил продолжить проработку с экспертами и законодателями. Эта работа будет продолжаться», — сказал Песков.

Кроме повышения возраста покупки оружия в России, Золотов предложил ввести психологическое тестирование при получении справки на оружие. Выдавать полуавтоматическое оружие предлагается после того, как человек уже проходил пять лет с другими видами оружия (гладкоствольным). Ранее с поручением правительству РФ ужесточить контроль над продажей оружия выступал сам Путин, передает « Утро.ру ».

Такие меры власти предлагают после трагедии в казанской гимназии №175. 11 мая бывший ученик устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли семь учеников и две учительницы, десятки человек ранены. Нападавшему грозит пожизненное заключение. Его вменяемость проверят врачи, сообщает телеканал 360.