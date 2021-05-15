Звезду футбола обвинили в вооруженном нападении

Неймар Сантос обвиняется в вооруженном нападении Фото: Илья Московец © URA.RU

Футболист сборной Бразилии Неймар Сантос подозревается в вооруженном нападении на бразильского политика и ЛГБР-активиста Агрипино Магальяэша. Об этом рассказал Магальяэш, заявив, что опасается смерти из-за гомофобии спортсмена.

«Я должен скрываться из-за страха перед угрозой смерти, исходящей от Неймара», — цитирует бразильский портал lobianco слова Магальяэша. Он уверен, что вооруженное нападение Неймара было спланировано из-за гомофобных настроений спортсмена.

Политик, отстаивающий права сексуальных меньшинств, рассказал, что получал угрозы от Неймара. Адвокат Магальяэша Дави Тангерин будет добиваться компенсации от футболиста в размере 155 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Неймар попал в список десяти лучших футболистов мира, сообщает телеканал 360. Также Неймар попал в список самых известных блогеров. На его аккаунт в Instagram подписаны 144 млн человек. В мае футболист пообщал продлить контракт с футбольным клубом ПСЖ до 2026 года, передает «Национальная служба новостей».