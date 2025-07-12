Во Львове разрушено предприятие, производящее электронику

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Во Львове разрушено производящее электронику предприятие (фото из архива)
Во Львове разрушено производящее электронику предприятие (фото из архива) Фото:

Во Львове было разрушено здание корпорации «Электрон», одного из крупнейших предприятий по производству электроники в регионе. Об этом сообщают украинские издания.

«Во Львове во время ночного удара было разрушено здание корпорации „Электрон“», — пишет «Страна.ua». Подробности об инциденте и его последствиях неизвестны.

В ночь на 12 июля украинские СМИ сообщали о взрывах в Черновцах, а также в ряде других городов страны. Сигналы воздушной тревоги одновременно прозвучали практически на всей территории Украины.

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Во Львове было разрушено здание корпорации «Электрон», одного из крупнейших предприятий по производству электроники в регионе. Об этом сообщают украинские издания. «Во Львове во время ночного удара было разрушено здание корпорации „Электрон“», — пишет «Страна.ua». Подробности об инциденте и его последствиях неизвестны. В ночь на 12 июля украинские СМИ сообщали о взрывах в Черновцах, а также в ряде других городов страны. Сигналы воздушной тревоги одновременно прозвучали практически на всей территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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