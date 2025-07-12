Во Львове разрушено предприятие, производящее электронику

Во Львове было разрушено здание корпорации «Электрон», одного из крупнейших предприятий по производству электроники в регионе. Об этом сообщают украинские издания.
«Во Львове во время ночного удара было разрушено здание корпорации „Электрон“», — пишет «Страна.ua». Подробности об инциденте и его последствиях неизвестны.
В ночь на 12 июля украинские СМИ сообщали о взрывах в Черновцах, а также в ряде других городов страны. Сигналы воздушной тревоги одновременно прозвучали практически на всей территории Украины.
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