16 мая 2021

В Госдуме запретили сравнивать СССР с нацистской Германией

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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, коммунисты, красный флаг, советский флаг, флаг ссср, флаг, кпрф, митинг, флаг советского союза
В Госдуме намерены «защитить историческую правду» Фото:

В Госдумы поддержали законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой войне. Изменения планируется внести в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Сразу четыре комитета Думы одобрили поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», пишет «Коммерсант». Депутаты отмечают, что поправки развивают новое положение Конституции о защите исторической правды, а также позволят эффективно отстаивать на международной арене «правду о войне».

Изменения в законопроект вносятся депутатами Государственной думы Еленой Ямпольской, Александром Жуковым и сенатором РФ Алексеем Пушковым. Отдельно отмечается, что особенно запрет будет направлен на средства массовой информации. Ранее о запрете сравнивать действия этих двух стран высказался президент РФ Владимир Путин. Он также инициировал создание этого закона. При этом эксперты уверены, что этими поправками власть, по сути, провозглашает монополию на историческую правду и запрещает любые публичные дискуссии о том времени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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