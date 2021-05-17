В «Красное&Белое» прокомментировали сделку «Дикси» и «Магнита»

В «Красное&Белое» уточнили, что означает сделка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На работе российской алкосети «Красное&Белое» сделка ПАО «Магнит» и розничной сети «ДИКСИ» никак не отразится. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе сети.

«Сделка с „Магнитом“ никак не отразится на работе сети „Красное&Белое“. Доли акционеров „Меркурий ритейл групп“ сохраняются в прежней пропорции», — заявили в пресс-службе сети. В компании пояснили, что за основателем алкосети, миллиардером из Челябинска Сергеем Студенниковым, сохранятся акции (49% — прим. ред.) — доля, которая появилась у него после объединения с конкурентами «Дикси» и «Бристоль».

Сообщение о готовящейся сделке по приобретению сети «ДИКСИ» появилось на официальном сайте ПАО «Магнит» 18 мая. Предварительная стоимость сделки оценивается в 92,4 млрд рублей.

Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 854 тыс. кв. м, из которых около 778 тыс. кв. м. приходится на формат «магазин у дома». Кроме того, «Магнит» также приобретет пять распределительных центров общей площадью 189 тыс. кв. м. в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.