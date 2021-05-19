Гидрометцентр: когда в России закончится аномальная жара

Жара на Урале будет до конца недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Урале температура выше нормы будет держаться до конца недели. Такая погода в регионе уже семь дней, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Тюмени сильные дымы от лесных пожаров, потому что антициклональная погода… Это настоящий летний антициклон умеренных широт. Центр его — над югом Урала и югом Западной Сибири. Аномалии температурные — 10-12 градусов, и так будет до конца недели. Антициклон стоит уже неделю… В принципе, это действительно „волна тепла“, температура за 30 градусов», — цитирует Вильфанда РИА «Новости».

По словам метеоролога, пожарная опасность в лесах Тюмени сохраняется на уровне четвертого-пятого класса. Жара в Центральном федеральном округе не считается «волной тепла», потому что температура только два дня была выше нормы.

За время антициклона было побито много температурных рекордов. В понедельник были перекрыты абсолютные максимумы температур в Пензе, Чебоксарах, Уфе, Ульяновске, Саранске, Казани, Оренбурге, Самаре, Ижевске и других городах.

На Урале в середине недели похолодание, но ближе к концу недели снова будет жаркая погода, сообщает сайт «Гисметео». В Екатеринбурге и Челябинске в среду до +22, но уже в пятницу снова будет до +30. В Тюмени и Кургане в среду +19, а в субботу +33. В Ханты-Мансийске в середине недели похолодает до +13, а к концу недели будет до +27 градусов. В Перми будет от +27 до +32 градусов в течение недели. В Салехарде к концу недели потеплеет до +19 градусов, похолодания не ожидается, будет дождливо.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на юге Тюменской области похолодает в ближайшие два дня. Местами температура будет ниже нуля.