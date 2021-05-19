Челябинскую область накроют грозы и штормовой ветер

В Челябинской области ожидаются жара и грозы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области с 21 мая ожидаются грозы, а с 22 мая — штормовой ветер. Об этом сообщают синоптики Челябинского гидрометцентра.

«В Челябинской области 21 и 22 мая днем ожидается 25-32 градуса выше ноля, а также кратковременные дожди и грозы. Ночные температуры составят 7-15 градусов тепла, в низинах — до 4 градусов выше ноля», — сообщают синоптики Челябинского гидрометцентра. Метеорологи предупреждают, что 22 мая в регионе ожидается сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.

В Челябинске 21 и 22 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха достигнет 28-31 градусов выше ноля. По данным синоптиков сайта «Гисметео», к 24 мая температура воздуха в областном центре может достичь 36 градусов выше ноля. В рамках долгосрочного прогноза на 25 мая ожидаются сильные дожди с грозами.

В Челябинской области остается высокий и чрезвычайно высокий (максимальный) уровень пожарной опасности. Ранее синоптики Челябинского гидрометцентра сообщали, что после жаркой погоды в условиях прохождения холодного фронта возможно образование града, который прошел в ночь на 19 мая в Чебаркуле.