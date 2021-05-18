В Чебаркуле выпал град (фото из архива) Фото: Ольга Фирстова © URA.RU

В городе Чебаркуль Челябинской области в ночь на 19 мая выпал град. Об этом сообщают десятки жителей в местных соцсетях. Метеорологи Челябинского гидрометцентра озвучили URA.RU прогноз для региона на предстоящие грозы с градом.

«Это город Чебаркуль. Идет град. Все машины гремят», — за кадром комментирует свое видео в Instagram его автор Алексей Сидоров. В группе «Типичный Чебаркуль» поздним вечером жители начали делиться фотографиями града и сравнивать размеры отдельных градин. «Дождались ледышек с куриное яйцо», — сообщила Наталья Оськина.

Метеорологи челябинского гидрометцентра заявили, что град после аномальной жары — рядовое явление. «После очень жаркой погоды при прохождении холодного фронта в атмосфере образуется град, это типичное явление. Жаркая погода в регион вернется уже в ближайшие дни, и если ситуация повторится, то вероятность града будет высокой», — указали URA.RU синоптики челябинского гидрометцентра. Метеорологи добавили, что для прогноза необходимо учесть множество погодных нюансов.

Накануне челябинские синоптики предупреждали о резком похолодании. Температура воздуха в горах и низинах в ночь на 19 мая прогнозировалась на уровне 2-3 градусов тепла. Дневные температуры также ожидались ниже на 10 и более градусов.