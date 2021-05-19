Суд наказал мэрию из ХМАО за разлив фекалий в лесу

Администрацию Сургутского района и «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения №1» суд обязал выплатить более 40 миллионов рублей за разлив фекалий в лесу. Загрязнение произошло на площади в два гектара. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Установлено, что на Русскинском участковом лесничестве в Сургутском районе участок лесного фонда площадью около двух гектаров подтоплен канализационными стоками. Загрязнение земельного участка произошло в связи с разливом из сетей водоотведения, собственником которых является администрация района, а обслуживает муниципальное предприятие», — говорится в сообщении ведомства.
Предприятием проведена рекультивация загрязнённых земель, однако причиненный ущерб, который составил более 40 млн рублей, не возмещен. В связи с этим прокурор района обратился в суд, чтобы обязать мэрию района и муниципальное предприятие возместить ущерб. Суд иск удовлетворил, но решение в законную силу не вступило. Дозвониться до пресс-службы администрации Сургутского района и директора ТО УТВиВ №1 корреспонденту URA.RU не удалось.
Ранее URA.RU писало, что общественники ХМАО обвинили власти Кондинского района в загрязнении почвы отходами жизнедеятельности человека. По словам активистов, нечистоты сливались в лесополосе рядом с селом Алтай.
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