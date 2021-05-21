21 мая 2021
20 мая 2021
19 мая 2021

В ХМАО столкнулись внедорожник и фура. Есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария в Нефтеюганском районе произошла ночью Фото:

На федеральной трассе Тюмень—Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе произошло ДТП с участием автомобиля Nissan Pathfinder и грузовика MAN, в результате которого погибли три человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Pathfinder выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП водитель Nissan Pathfinder и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили в силовом ведомстве. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП на трассе между городом Советским и поселком Зеленоборском, где столкнулись кроссовер Hyundai Tucson и грузовой автомобиль Hino Dutro. Тогда в аварии погибли четыре человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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