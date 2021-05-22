Пиарщик главы Сургута уходит в отставку

Начальник управления массовых коммуникаций администрации Сургута Виталий Щербаков (справа) уходит с муниципальной службы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Начальник управления массовых коммуникаций администрации Сургута Виталий Щербаков уходит в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии.

«Щербаков уходит в отпуск на 10 дней с 26 по 4 июня с последующим увольнением. Принял он решение самостоятельно, оно связано с личными мотивами и, насколько известно, он будет рассматривать предложения по дальнейшей работе не только в муниципальной сфере», — прокомментировали в управлении массовых коммуникаций мэрии Сургута. Там также добавили, что временно исполняющим обязанности начальника управления массовых коммуникаций мэрии Сургута будет Юлия Садовская.

Источник URA.RU, близкий к городской администрации, сообщил, что у Щербакова появилось несколько предложений о продолжении карьеры. «Он приходил в мэрию Сургута в команду [экс-мэра] Вадима Шувалова и после выборов нового главы города [Андрея Филатова] посчитал, что выполнил все взятые на себя обязательства. А сейчас для него хорошая возможность попробовать себя в новом качестве», — считает инсайдер. Сам начальник управления массовых коммуникаций Сургута не ответил на телефонный звонок журналиста URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало о том, что до прихода в администрацию Сургута, Щербаков работал в мэрии Сургутского района. Там он занимал аналогичную должность.