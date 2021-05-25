25 мая 2021

Заморозки надвигаются на Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый снег. Курган , заморозки, первый снег, цветы
Ночью температура опустится до — 2 градусов Фото:

После затяжной 30-градусной жары на Свердловскую область надвигаются заморозки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского управления гидрометеорологии, ночью с 26 на 27 мая температура воздуха в регионе опустится до +5, +7 градусов, а местами — до -2 градусов Цельсия.

«Ожидается северный, северо-западный ветер 4-9 метров в секунду, ночью отдельные порывы до 15 метров в секунду. В воздухе и на поверхности почвы — заморозки до -2 градусов», — уточнили в Уралгидрометцентре.

Днем 28 мая температура воздуха поднимется до +20, +27 градусов Цельсия, на севере области — до +14, +19 градусов. Осадков не ожидается. Ночь на субботу, 29 мая выдастся прохладной, но уже без минусовых температур, а днем в первый день уикенда ожидается возвращение жары от +27 до +32 градуса Цельсия.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...