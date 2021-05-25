Заморозки надвигаются на Свердловскую область

Ночью температура опустится до — 2 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После затяжной 30-градусной жары на Свердловскую область надвигаются заморозки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского управления гидрометеорологии, ночью с 26 на 27 мая температура воздуха в регионе опустится до +5, +7 градусов, а местами — до -2 градусов Цельсия.

«Ожидается северный, северо-западный ветер 4-9 метров в секунду, ночью отдельные порывы до 15 метров в секунду. В воздухе и на поверхности почвы — заморозки до -2 градусов», — уточнили в Уралгидрометцентре.

Днем 28 мая температура воздуха поднимется до +20, +27 градусов Цельсия, на севере области — до +14, +19 градусов. Осадков не ожидается. Ночь на субботу, 29 мая выдастся прохладной, но уже без минусовых температур, а днем в первый день уикенда ожидается возвращение жары от +27 до +32 градуса Цельсия.