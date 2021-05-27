Учитель из Пермского края пожаловалась на директора за травлю

Учитель призналась, что «воюет» с директором полтора года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЗАТО Звездный (Пермский край) директор местной школы Галина Ларионова устроила травлю учителя. Об этом педагог из школы на условиях анонимности рассказала URA.RU. Она объяснила, что преподаватель, а также несколько ее коллег отказались возвращать директору полученные за трудовой стаж выплаты. После этого руководитель начал оказывать давление на подчиненную.

«Она [директор школы] потребовала, чтобы мы выплатили деньги, которые якобы нам переплатили за [трудовой] стаж. Я отказалась, на меня директор стал оказывать давление: сталкивает с коллективом, пытается уволить. Сейчас приходится писать объяснительные по каждому поводу», — сказала учитель, отметив, что «война с директором» продолжается уже полтора года.

Педагог отметила также, что нескольким учителям руководство школы без всякого обоснования понизило зарплаты. «То есть, у меня и еще нескольких учителей, зарплата была примерно 20 000 рублей в месяц, а стали платить 10 700 рублей, хотя нагрузка осталась та же», — добавила она. Директор школы в ЗАТО Звездный на звонок корреспондента URA.RU не ответила, ей направлен запрос на электронную почту. Ответ на него к моменту опубликования материала не получен.

В 2019 году Госинспекции труда края проводила проверку в школе на основании обращения работника. «В ходе них были выявлены нарушения в части удержания денежных средств из стимулирующей части зарплаты работника. Выдано предписание об устранении нарушений», — сообщили URA.RU в ведомстве. Всего за период с 2019 по май 2021 года от учителя школы в Звездном поступило восемь жалоб на нарушение трудовых прав. В Минобразования края на запрос, направленный агентством, не ответили.

URA.RU также писало про учителей школы-интерната в Ножовке, которым несколько месяцев не платили стимулирующие выплаты, обещанные президентом России. Ситуация изменилась только после вмешательства прокуратуры.