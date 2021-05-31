Она из задач Василия Тихонова была в том, чтобы уладить конфликты, но с ней он не справился Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Увольнение Василия Тихонова с поста главы Нижневартовска обострило клановую борьбу в мэрии. Среди интересантов — «старые» и «новые» элиты. Собеседники URA.RU сходятся во мнении, что следующему мэру предстоит разрешить конфликт кланов.

«Тихонов — член партийной элиты, задача которого была в улаживании любых конфликтов. Он это делал не очень успешно. После его ухода город ждет новый виток борьбы за власть, с участием бизнеса и номенклатуры (партийной элиты — прим. ред.)», — объяснил расклад сил источник в политическом истеблишменте.

По мнению спикера, сейчас власть поделена между номенклатурщиками, так называемой «старой школой», и представителями интересов бизнеса, так называемой «новой школой» управленцев. «В списке старой школы — три вице-мэра: Николай Лукаш, Дмитрий Кощенко, Виктор Ситников. В списке новой — вице-мэры Ирина Воликовская, Татьяна Шилова, Максим Коротаев. Те, кто к осенним выборам заручится поддержкой губернатора, победит», — делает прогноз источник в правительстве ХМАО.

Политолог Александр Безделов согласен с тем, что уход Тихонова нарушил баланс сил в Нижневартовске и губернатору ХМАО Наталье Комаровой, от решения которой зависит, кто станет мэром, предстоит решить непростую задачу. «Следующий мэр должен будет представлять интересы номенклатуры, но это должен быть человек, который полностью устроит и бизнес-элиты. Тихонов должен был стать таким, но итог мы знаем», — заявил Безделов.

В пресс-службе мэрии Нижневартовска удивились такому прогнозу и раскладу сил, заявив, что на протяжении всего мэрского срока Тихонова, администрация работала «как единая команда» и ни о «какой клановости речи не идет».

Ранее URA.RU писало, что Тихонов заявил об отставке. Причиной увольнения стали подозрения в наличии незадекларированных доходов и банковских счетов за границей.