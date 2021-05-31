Пермские партии срочно вызвали на совещание перед выборами

Председатель пермского крайизбиркома Игорь Вагин после поездки в ЦИК РФ собрал лидеров партий на совещание Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Руководство пермский политических партий срочно собирают в краевой избирательной комиссии, сообщил URA.RU источник. Региональным политическим игрокам дадут новые установки, которые спустил Центризбирком России перед сентябрьскими выборами.

«Краевой избирком собирает партии и будет рассказывать про цифровизацию выборов. Еще там дадут информацию по иностранным агентам, кому из-за этого вообще на выборы не стоит соваться», — рассказал URA.RU инсайдер. Он утверждает, что приглашение получили руководители всех политических партий в Пермском крае.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии подтвердили URA.RU информацию о проведении мероприятия с политическими партиями. «Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин действительно на прошлой неделе был на семинаре в Центризбиркоме. На нем обсуждались новации избирательного процесса. Крайизбирком организовал данный семинар для лидеров партий, чтобы работать на выборах в едином правовом поле», — уточнили там.

Выборы в Пермском крае пройдут 19 сентября 2021 года. В единый день голосования пермяки будут выбирать депутатов Госдумы, регионального законодательного собрания и гордумы Перми.