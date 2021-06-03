Бывший соратник Решетникова не смог оправдать себя в суде

Жалоба Романа Кокшарова рассматривалась в Пермском краевом суде Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Роману Кокшарову не удалось обжаловать обвинительный приговор в краевом суде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, где рассматривалась жалоба Кокшарова.

«Приговор Кокшарову оставлен прежний. Внесены лишь технические изменения в формулировку «назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления», — уточнили в суде.

В марте Ленинский районный суд Перми признал бывшего чиновника краевого правительства виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к двум годам условно. Своей вины он не признал и заявил, что обжалует решение суда.

Кокшаров занимал пост зампредседателя правительства Прикамья в период с августа 2015 по январь 2019 года. Он работал под руководством тогдашнего губернатора, ныне — министра экономического развития России Максима Решениикова.