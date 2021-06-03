03 июня 2021
02 июня 2021

Бывший соратник Решетникова не смог оправдать себя в суде

© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Кокшаров в зале суда. Пермь, кокшаров роман
Жалоба Романа Кокшарова рассматривалась в Пермском краевом суде Фото:

Бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Роману Кокшарову не удалось обжаловать обвинительный приговор в краевом суде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, где рассматривалась жалоба Кокшарова.

«Приговор Кокшарову оставлен прежний. Внесены лишь технические изменения в формулировку «назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления», — уточнили в суде.

В марте Ленинский районный суд Перми признал бывшего чиновника краевого правительства виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к двум годам условно. Своей вины он не признал и заявил, что обжалует решение суда.

Кокшаров занимал пост зампредседателя правительства Прикамья в период с августа 2015 по январь 2019 года. Он работал под руководством тогдашнего губернатора, ныне — министра экономического развития России Максима Решениикова.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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