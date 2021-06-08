Свердловская ФСБ раскрыла способ массовой легализации мигрантов

Злоумышленники из Екатеринбурга легализовали канал миграции в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два выходца из ближнего зарубежья, ныне живущие в Екатеринбурге, организовали преступную схему по легализации мигрантов. Их заставляли учить правильные ответ на экзаменах по русскому языку, истории и основам законодательства необходимых для получения сертификата для пребывания в России. О завершении расследования и приговоре сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Свердловской области.

«Злоумышленники заставляли мигрантов зубрить русский язык, а также заранее предоставляли им правильные ответы на тест „Говорение“, а также надиктовывали их с использованием мобильного телефона и скрытого наушника», — рассказали в пресс-службе свердловского ФСБ.

По данным следствия, с 2015 по 2019 годы екатеринбуржцы 1959 и 1979 годов рождения организовали пребывание в РФ более 500 нелегалов. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга 12 мая признал их виновными и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафами в размере 80 и 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало о задержании сотрудниками ФСБ банды, которая нелегально ввезла в Россию 5,5 тысяч иностранцев. Канал действовал с февраля 2019 года, его контролировали двое иностранцев и еще двое россиян, между которыми были распределены обязанности. Группировка ввозила преимущественно выходцев из стран СНГ, которые после легализации оставались жить в Екатеринбурге или в других регионах России.