Стадо кабанов под Екатеринбург пригнали волки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хищники могли стать причиной неожиданной миграции кабанов
Хищники могли стать причиной неожиданной миграции кабанов Фото:

Стадо диких кабанов, которые кошмарят поселок Сагра под Екатеринбургом, могли пригнать волки. Такую версию URA.RU озвучил егерь рыболовно-охотничьей базы Николай Ширыкалов. 

«Они могли прийти к людям по двум причинам: не хватает в лесу еды или их могли согнать с привычных мест волки. Такое иногда бывает, что кабаны мигрируют туда, где сытнее и спокойнее. Они потом сами уйдут», — объяснил егерь.

Он добавил, что для человека эти дикие звери представляют опасность только в лесу, когда подранены. При встрече с кабанами он посоветовал сагринцам не кричать, не махать руками и не подходить к ним. 

Несколько десятков кабанов оккупировали Сагру на днях. Жители сняли на видео, как стадо вепрей промчалось по улицам поселка. Один из мужчин, вопреки советам специалистов, даже принес ведро яблок и угостил незваных гостей. 

Тем не менее большинство людей напуганы и написали обращение к властям с просьбой решить проблему. На место был направлен государственный инспектор свердловского департамента по охране, контроля и регулированию использования животного мира для проведения мониторинга ситуации. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стадо диких кабанов, которые кошмарят поселок Сагра под Екатеринбургом, могли пригнать волки. Такую версию URA.RU озвучил егерь рыболовно-охотничьей базы Николай Ширыкалов.  «Они могли прийти к людям по двум причинам: не хватает в лесу еды или их могли согнать с привычных мест волки. Такое иногда бывает, что кабаны мигрируют туда, где сытнее и спокойнее. Они потом сами уйдут», — объяснил егерь. Он добавил, что для человека эти дикие звери представляют опасность только в лесу, когда подранены. При встрече с кабанами он посоветовал сагринцам не кричать, не махать руками и не подходить к ним.  Несколько десятков кабанов оккупировали Сагру на днях. Жители сняли на видео, как стадо вепрей промчалось по улицам поселка. Один из мужчин, вопреки советам специалистов, даже принес ведро яблок и угостил незваных гостей.  Тем не менее большинство людей напуганы и написали обращение к властям с просьбой решить проблему. На место был направлен государственный инспектор свердловского департамента по охране, контроля и регулированию использования животного мира для проведения мониторинга ситуации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...