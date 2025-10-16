Стадо кабанов под Екатеринбург пригнали волки

Стадо диких кабанов, которые кошмарят поселок Сагра под Екатеринбургом, могли пригнать волки. Такую версию URA.RU озвучил егерь рыболовно-охотничьей базы Николай Ширыкалов.
«Они могли прийти к людям по двум причинам: не хватает в лесу еды или их могли согнать с привычных мест волки. Такое иногда бывает, что кабаны мигрируют туда, где сытнее и спокойнее. Они потом сами уйдут», — объяснил егерь.
Он добавил, что для человека эти дикие звери представляют опасность только в лесу, когда подранены. При встрече с кабанами он посоветовал сагринцам не кричать, не махать руками и не подходить к ним.
Несколько десятков кабанов оккупировали Сагру на днях. Жители сняли на видео, как стадо вепрей промчалось по улицам поселка. Один из мужчин, вопреки советам специалистов, даже принес ведро яблок и угостил незваных гостей.
Тем не менее большинство людей напуганы и написали обращение к властям с просьбой решить проблему. На место был направлен государственный инспектор свердловского департамента по охране, контроля и регулированию использования животного мира для проведения мониторинга ситуации.
