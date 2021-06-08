Учителя пермской школы после жалобы на директора решили уволить

Педагогу школы в Звездном предложили подписать приказ об увольнении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учителя школы в ЗАТО Звездный (Пермский край), рассказавшую о давлении со стороны администрации учреждения, решили уволить. Об этом на условиях анонимности педагог рассказала URA.RU. Причины увольнения ей не озвучили, но преподаватель считает, что руководство школы лишает ее работы за то, что она находится в «оппозиции» по отношению к директору школы.

«Скорее всего, статью [на URA.RU] прочитало руководство школы, и это стало одной из причин моего увольнения — приказ вышел 8 июня. Я написала, что с приказом ознакомлена, но не согласна с ним, поскольку работодатель не установил тяжесть моих проступков», — пояснила учитель. Она добавила, что в январе ее уже увольняли из школы, но через суд педагогу удалось восстановиться на работе. Корреспондент URA.RU позвонил в приемную директора школы Галины Ларионовой. Там пояснили, что руководителя учебного заведения нет на месте, поскольку рабочий день закончился.

Ранее учитель пожаловалась на травлю со стороны директора школы. По ее словам, директор потребовала от нее, а также нескольких учителей вернуть выплаченные за трудовой стаж выплаты и без всякого обоснования понизила им зарплаты. Факт нарушения трудовых прав работников образования подтвердила после проведенной в школе проверки Госинспекция по труду.