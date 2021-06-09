В Свердловской области изменилась сумма выплат по ОСАГО

В Свердловской области средняя стоимость ОСАГО составляет 5,4 тыс. рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Средняя сумма страховых возмещений по итогам I квартала 2021 года в Свердловской области составила 73 тыс. рублей. Это на 32% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

«В I квартале 2021 года автовладельцы Свердловской области получили по полисам ОСАГО 932,6 млн рублей. Средняя сумма страховых возмещений составила 73 тыс. рублей», — сказано в официальном сообщении ЦБ. В ведомстве отметили, что это на 32% больше, чем год назад.

Всего за январь—март этого года жители региона заключили 256 тыс. договоров ОСАГО (+4,5%). По словам заместителя начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй, в Свердловской области средняя стоимость автогражданки составляет 5,4 тыс. рублей, что на 5% ниже среднероссийского уровня. Напомним, в сентябре 2020 года в рамках реформы автогражданки вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Поэтапное реформирование ОСАГО привело к снижению числа обращений автовладельцев в Банк России.