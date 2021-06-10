Ребенок выпал с пятого этажа в челябинском городе

В течение дня за пострадавшим малышом отправят вертолет из Челябинска Фото: Илья Московец © URA.RU

Мальчик шести лет упал с высоты пятого этажа и остался в живых. ЧП произошло в Златоусте (Челябинская область). С тяжелыми травмами ребенка эвакуируют на вертолете в столицу региона, сообщили URA.RU в мэрии города.

«Инцидент произошел вечером 9 июня на улице Нижне-Заводской. Мальчик играл в прятки с братом-первоклассником, во время беготни облокотился на москитную сетку и упал вниз. Когда подбежали прохожие, приехала скорая помощь, оказалось, что он жив», — рассказал источник URA.RU в силовых структурах.

«В городской больнице малышу диагностировали переломы бедра, таза и ребер, ушиб легких, тупую травму живота и кровотечение. Сейчас состояние стабилизировано. В течение сегодняшнего дня санавиацией его доставят в Челябинск. Спасибо властям области за поддержку», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста.

Там также добавили, что семья является благополучной и не состоит на учете. В день ЧП малыш вернулся домой из детского сада.