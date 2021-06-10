10 июня 2021

Задержан директор компании, чей автобус сбил рабочих в Лесном

© Служба новостей «URA.RU»
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После смертельного ДТП в Лесном возбуждено три уголовных дела Фото:
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Смертельное ДТП в Лесном

Правоохранители задержали директора и механика Нижнетуринского АТП, автобус которого врезался в толпу в Лесном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области. Ранее был задержан водитель автобуса.

«На сегодняшний день по уголовному делу задержаны трое подозреваемых. Это 56-летний водитель, находившийся за рулем автобуса, 61-летний мужчина, выполнявший на автопредприятии функции механика по выпуску транспорта на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого находится автобус», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Смертельное ДТП в Лесном произошло утром 10 июня. Автобус маршрута №4 въехал в рабочих предприятия «Электрохимприбор». В результате погибли шесть человек, 15 получили травмы разной степени тяжести. 11 июня число жертв увеличилось до семи: в больнице скончалась пострадавшая женщина.

Ранее полиция задержала водителя автобуса. По факту ДТП возбуждено три уголовных дела. Материалы переданы в региональное СУ СКР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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