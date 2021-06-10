Выросло число жертв ДТП в Лесном, где автобус въехал в толпу

Автобус с рабочими попал в ДТП утром 10 июня Фото: СУ СК по Свердловской области

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

Число погибших в результате ДТП в Лесном (Свердловская область), где автобус с рабочими въехал в толпу, выросло до семи. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь минздрава региона Константин Шестаков.

«Один пострадавший умер», — сообщил Шестаков корреспонденту URA.RU. Погибшей оказалась женщина. Таким образом, число жертв аварии выросло до семи. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Смертельное ДТП произошло утром 10 июня. Шесть человек погибли на месте, 15 получили травмы разной степени тяжести. Некоторые пациенты были направлены в медицинские учреждения Екатеринбурга на вертолетах. В отношении водителя возбудили уголовное дело. Он помещен под стражу в изолятор временного содержания ОВД города Лесного.