10 июня 2021

Выросло число жертв ДТП в Лесном, где автобус въехал в толпу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобус с рабочими попал в ДТП утром 10 июня Фото:
новость из сюжета
Смертельное ДТП в Лесном

Число погибших в результате ДТП в Лесном (Свердловская область), где автобус с рабочими въехал в толпу, выросло до семи. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь минздрава региона Константин Шестаков.

«Один пострадавший умер», — сообщил Шестаков корреспонденту URA.RU. Погибшей оказалась женщина. Таким образом, число жертв аварии выросло до семи. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Смертельное ДТП произошло утром 10 июня. Шесть человек погибли на месте, 15 получили травмы разной степени тяжести. Некоторые пациенты были направлены в медицинские учреждения Екатеринбурга на вертолетах. В отношении водителя возбудили уголовное дело. Он помещен под стражу в изолятор временного содержания ОВД города Лесного.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...