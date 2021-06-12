Мэр Кисловодска в тяжелом состоянии после падения с самоката

Мэр Кисловодска Александр Курбатов находится в тяжелом состоянии после падения с самоката (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мэр Кисловодска Александр Курбатов попал в больницу после падения с электросамоката. Его состояние оценивается как тяжелое.

«Сегодня в Кисловодске — происшествие с главой города Александром Курбатовым. Очень неудачное падение с электросамоката», — написал в своем instagram-аккаунте губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, состояние Курбатова тяжелое и врачи борются за его жизнь. На момент публикации мэр Кисловодска находился в операционной.

В начале июня у сервисов аренды самокатов прошли обыски в Санкт-Петербурге. Они связаны с уголовным делом и причинении тяжкого время здоровью, возбужденного после того, как мужчина на электросамокате сбил ребенка в Невском районе города. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает «Царьград». Власти Москвы и Санкт-Петербурга начнут регулировать движение на электросамокатах. Так, в Санкт-Петербурге запретят использовать самокаты в историческом центре города и ограничат их скорость до 10 километров в час. А в Мосгордуме планируют обозначить правила для кикшерингов и тех, кто арендует самокаты, сообщает телеканал 360.