Мэр Кисловодска впал в глубокую кому после падения с самоката

Мэр Кисловодска Александр Курбатов был прооперирован, в настоящее время находится в реанимации. Его состояние оценивается, как тяжелое, сообщили в городской администрации.
«Была проведена хирургическская операция, на данный момент он находится в реанимации в тяжёлом состоянии», — указано в официальном канале мэрии Кисловодска в Instagram. Журналисты выяснили, какие повреждения получил Курбатов.
«По нашим данным, у мэра Кисловодска Александра Курбатова выявили открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, повышенную сатурацию и частичную контузию мозга, а также ушибы легких и колена. Сейчас он находится в глубокой коме», — написал «Рен ТВ» в своем telegram-канале.
Курбатов получил травмы, упав с электросамоката. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
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