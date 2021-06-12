12 июня 2021

Мэр Кисловодска впал в глубокую кому после падения с самоката

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Жара, лето, май. Челябинск, жара, лето, май, самокаты, электросамокат
Упав в электросамоката, мэр Кисловодска получил тяжелые травмы головы Фото:

Мэр Кисловодска Александр Курбатов был прооперирован, в настоящее время находится в реанимации. Его состояние оценивается, как тяжелое, сообщили в городской администрации.

«Была проведена хирургическская операция, на данный момент он находится в реанимации в тяжёлом состоянии», — указано в официальном канале мэрии Кисловодска в Instagram. Журналисты выяснили, какие повреждения получил Курбатов.

«По нашим данным, у мэра Кисловодска Александра Курбатова выявили открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, повышенную сатурацию и частичную контузию мозга, а также ушибы легких и колена. Сейчас он находится в глубокой коме», — написал «Рен ТВ» в своем telegram-канале.

Курбатов получил травмы, упав с электросамоката. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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