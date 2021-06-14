Тишковец предупредил о неожиданной угрозе для автомобилистов

Обилие тополиного пуха может навредить автомобилям и электроприборам. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Метеоролог объяснил, что массовость и неожиданность тополиного пуха в этом году обусловлена резким потеплением и сухой погодой. Во время дождей пух пропадает, а с приходом более комфортной погоды опять появляется, подчеркнул Тишковец. При этом тополиный пух опасен не только для людей с астмой или поллинозом, но и для машин.
«Попадая в решетку радиатора вашего автомобиля, тополиный пух образует своего рода войлочный „мешочек“, в котором застревает мусор, попадающий туда при движении автомобиля. Когда там соберется определенный объем мусора, двигатель автомобиля начнет перегреваться. Также пух проникает в осветительные и электрические приборы, в результате чего они быстрее выходят из строя», — написал Тишковец на своей странице в Instagram.
Ранее представители клининговой компании рассказали, как защитить квартиры от тополиного пуха, пишет
Подписывайтесь на URA.RU в