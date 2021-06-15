Вузы Челябинска назвали цены подготовки к поступлению

Летние курсы рассчитаны на выпускников колледжей и иностранных школ, не имеющих результатов ЕГЭ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинских вузах началась последняя волна платной подготовки к поступлению летом 2021 года. Дополнительные занятия обойдутся выпускникам средних профессиональных учебных заведений и школ ближнего зарубежья в сумму от двух тысяч до 19,5 тысячи рублей, сообщили URA.RU в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУРГУ).

«Ежегодно для выпускников колледжей и иностранных граждан проходят летние курсы для подготовки к внутренним вступительным испытаниям. В этом году они будут организованы в онлайн-формате», — пояснили журналисту агентства в вузе. Занятия по русскому языку, математике и физике будут организованы с 28 июня по 16 июня — каждый курс обойдется в 3950 рублей. Очные занятия по дисциплинам «рисунок», «черчение» и «творческий художественный проект» стартуют с 15 июня и обойдутся от 5,5 до 12,8 тысячи рублей. Подробнее даты и цены можно посмотреть здесь.

Конкуренты из Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) предлагают 24-часовой курс «Экспресс». Каждый общеобразовательный предмет обойдется в четыре тысячи рублей, занятия начнутся не позднее 25 июня.

Южно-Уральский государственный медуниверситет предлагает выпускникам выпускникам училищ, колледжей, техникумов и вузов подготовку по химии, биологии и русскому с 21 июня по 9 июля. Цена варьируется от 12 тысяч до 19,5 тысячи рублей за «пакет» их трех предметов. В последнем варианте учиться придется по 6 часов в день. Бонус — предоставление «курсантам» места в общежитии за 250 рублей в сутки.

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» (ЧГПУ) готовит к поступлению по русскому, математике, обществознанию, истории, биологии, физике, информатике, химии и литературе. Один предмет стоит 3 тысячи рублей, обучение очное и дистанционное.

Дешевле всего занятия в Южно-Уральском государственной аграрном университете. Ускоренные подготовительные курсы по математике, физике и русскому языку обойдутся в 2 тысячи рублей за предмет. На каждую дисциплину выделяется 14 часов в будни или по выходным (от этого зависит общий срок занятий).