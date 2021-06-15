Власти РФ хотят провести экзамены в вузах дистанционно

С 15 по 19 июня работники образовательных учреждений должны быть готовы к переходу на дистанционную аттестацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министерство науки и высшего образования России выпустило приказ, рекомендующий переход на дистанционную итоговую или промежуточную аттестацию для учреждений, расположенных на территории Москвы. Причиной для этого стали высокие риски распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Определить, что руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации <…> с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — сообщается в приказе Минобрнауки России. Отмечается, что с 15 июня по 19 июня работники образовательных организаций уже должны быть проинформированы об изменениях режима их работы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение о введении ограничений для борьбы с коронавирусом остается за главами регионов России. С 12 июня в Москве уже ввели новые ограничительные меры в связи с ростом зараженных COVID-19, пишет сайт MK.RU . Ограничения коснутся торговых центров, кафе, ресторанов и парков. Вдогонку за Москвой ограничения усиливаются и в регионах. В частности, готовы вернуть коронавирусные ограничения в Хабаровском крае, пишет RT.