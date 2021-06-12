12 июня 2021

Ведущие вузы РФ переходят на дистанционный режим работы

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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, мгу, студенческий билет
Вузы переходят в онлайн-режим из-за указа Собянина Фото:

Ведущие российские вузы переходят на дистанционный режим работы во время сессий и аттестаций. Среди них Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ), Высшая школа экономики (ВШЭ) и Государственный технический университет (МГТУ) им. Баумана.

«Осуществлять с 13 июня все мероприятия в рамках весенне-летней экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации 2020—2021 годов исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в приказе ректора МГУ Виктора Садовничего (цитата Интерфакса).

Ректор МГУ подписал еще один приказ об установлении с 14 по 19 июня включительно в вузе нерабочих дней «с сохранением за работниками заработной платы». Во ВШЭ решено часть экзаменов «проводить онлайн». Помимо этого, со следующей недели вуз частично возвращается на дистанционный режим. В МГТУ принято решение о онлайн-сессии и государственной итоговой аттестации. Решение ректора действует с 15 по 19 июня. Отмечается, что о дальнейшей форме работы вуза будет известно к концу следующей недели. В дистанционном формате пройдет и приемная кампания. А 30% сотрудников МГТУ без вакцины будут работать удаленно.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ о продлении выходных с 15 по 19 июня на фоне пандемии коронавируса. Ограничения не затронут медицинские учреждения, а также детские сады и ряд других предприятий, отмечает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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