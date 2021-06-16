Губернатор Куйвашев отправил спецдесант в свердловские села

Выездные бригады медиков со спецтехникой будут чаще посещать свердловскую глубинку Фото: Департамент информполитики

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился чаще отправлять автопоезда с бригадами врачей и медицинским оборудованием в сельскую местность и отдаленные территории Свердловской области. Об этом он заявил 17 июня, отправляя в путь очередную мобильную бригаду с медиками и волонтерами, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона.

Караван в составе мобильного ФАПа, диагностического комплекса и передвижного офтальмологического пункта отправился в село Филатовское под Сухим Логом. «Мы понимаем, что медицинских работников остро не хватает, и эта проблема актуальна не только для Свердловской области. Поэтому практика выездной медпомощи будет продолжена. Мобильные бригады на месте выявляют заболевания на ранней стадии. Иногда речь идет прямо о вопросах жизни и смерти», — сказал Евгений Куйвашев.

Медицинские автопоезда активно работают в Свердловской области с 2018 года. Передвижные фельдшерские пункты и лечебные комплексы на базе КамАЗов курсируют, в основном, по сельской местности. Задача — выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологию. Медики на месте решают, прописать ли лечение, направить ли пациента на дообследование. С началом эпидемии работа передвижных комплексов в отдаленных территориях была приостановлена, но сейчас снова возвращается в прежний режим.