26 июня 2021

Ворота посольства РФ в Белоруссии протаранил автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ворота посольства РФ в Минске врезался автомобиль Фото:

Мужчина на машине Ford врезался в ворота посольства РФ в Минске. Об этом журналистам сообщили сотрудники белорусского ГАИ.

«Известно, что Ford столкнулся с железным ограждением посольства 26 июня. В ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что водитель иномарки попытался скрыться с места дорожно-транспортного происшествия, но его задержали», — пишет «Пятый канал».

Водитель пытался скрыться на территории посольства, но был схвачен. По предварительной информации, он находился в состоянии наркотического опьянения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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