В ворота посольства РФ в Минске врезался автомобиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина на машине Ford врезался в ворота посольства РФ в Минске. Об этом журналистам сообщили сотрудники белорусского ГАИ.

«Известно, что Ford столкнулся с железным ограждением посольства 26 июня. В ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что водитель иномарки попытался скрыться с места дорожно-транспортного происшествия, но его задержали», — пишет «Пятый канал».

Водитель пытался скрыться на территории посольства, но был схвачен. По предварительной информации, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Пятый канал