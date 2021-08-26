Курорт «Кисегач» работает на одноименном озере с 1926 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области выставили на продажу старейший в регионе санаторий Кисегач. Это следует из объявления на сайте Avito.

«„Кисегач“ — одна из ведущих здравниц федерального значения, региональный медико-социальный центр. Более 30 лет на курорте действует специализированное кардиологическое отделение, а в 2002 году открыто специализированное неврологическое отделение для реабилитации лиц с нарушениями мозгового кровообращения. В приоритете продажа всех активов, но есть и возможность рассмотреть продажу отдельно. Срочная продажа, от собственника, действующего прибыльного бизнеса со стабильным спросом. Цена договорная и обсуждается индивидуально», — говорится в тексте объявления.

Здравница между двух озер Большой Кисегач и Теренкуль в Чебаркульском районе была открыта в 1926 году, в годы Великой Отечественной войны здесь был расположен госпиталь. В дальнейшем курорт активно развивался: были построены несколько спальных и лечебных корпусов, сопутствующая инфраструктура. На базе Кисегача осуществлялась реабилитация перенесших инфаркт жителей Челябинской области.

Согласно сервису СБИС, владельцем ООО «Кисегач» является Иван Сорокун, сын управлявшего на протяжении многих лет санаторием главврача Валерия Сорокуна. По имеющемуся в распоряжении редакции телефону связаться с собственником не удалось. Сервис оценивает стоимость бизнеса в 46,2 млн рублей.

Скрин: сайт Avito

Скрин: сервис СБИС