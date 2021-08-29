29 августа 2021

Вассерман предложил отменить платное обучение в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Вассерман считает, что Россия может себе позволить обучать студентов бесплатно Фото:

В России стоит отменить концепцию платного обучения в вузах. Страна достаточно богата и может себе это позволить, заявил журналист, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

«Я бы вообще отменил концепцию платного обучения. Во-первых, потому что страна у нас достаточно богата, чтобы позволить себе учить всех пригодных для обучения. Во-вторых, потому что страна наша слишком малочисленна, чтобы не обучать кого-то из пригодных для обучения», — написал Вассерман в своем Telegram-канале. Он также отметил, что как показывает обширный печальный опыт не только нашей страны, люди, обучающиеся платно, склонны требовать от преподавателей не полноценной учебы, а удовлетворения их капризов.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в России необходимо увеличить число топ-вузов в регионах, ужесточить требования к олимпиадам и присмотреться к ЕГЭ по отдельным предметам, чтобы усовершенствовать систему поступления. Он также сообщил, что учеба в российских вузах в этом году начнется в очном формате, а элементы онлайн-формата будут использовать по необходимости, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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