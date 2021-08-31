В челябинском лесу нашли скелет человека

Останки обнаружили случайно (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Человеческий скелет обнаружили в лесу на территории Красноармейского района Челябинской области, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи СКР.

«Останки человека, разложившиеся практически до стадии скелета, нашли в лесу, примыкающем к дороге из Копейска в село Миасское. То есть на территории Красноармейского района. Это случилось 31 августа», — сообщил инсайдер.

«Предварительно нет оснований говорить о криминальном характере смерти. Такой вывод сделан из осмотра места происшествия, оценки состояния одежды и костных останков. Окончательное процессуальное решение будет принято уже по итогам проверки», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.