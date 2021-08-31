31 августа 2021
30 августа 2021

В челябинском лесу нашли скелет человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Останки обнаружили случайно (фото из архива) Фото:

Человеческий скелет обнаружили в лесу на территории Красноармейского района Челябинской области, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи СКР.

«Останки человека, разложившиеся практически до стадии скелета, нашли в лесу, примыкающем к дороге из Копейска в село Миасское. То есть на территории Красноармейского района. Это случилось 31 августа», — сообщил инсайдер.

«Предварительно нет оснований говорить о криминальном характере смерти. Такой вывод сделан из осмотра места происшествия, оценки состояния одежды и костных останков. Окончательное процессуальное решение будет принято уже по итогам проверки», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...