«Газпром» лишит Украину трети российского газа

«Газпром» на 30% сократит поставки газа в подземные хранилища Украины и Европы (ПХГ). Это на восемь миллиардов кубометров газа меньше, чем в 2020 году.
«Ожидается, что к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки уровень запасов [в украинских ПХГ] может оказаться на 30% или на восемь миллиардов кубических метров газа меньше, чем в прошлом году», — приводит сообщение «Газпрома» ТАСС. В компании отметили, что аналогичная ситуация складывается с европейскими подземными хранилищами газа. Предполагается, что темпы закачки сократятся на 25% или 17 миллиардов кубических метров газа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». По мнению президента Украины, это связано с большими выбросами метана во время добычи и транспортировки газа, а также «коррупцией, шантажом и манипуляциями», передает RT.
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