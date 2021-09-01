«Газпром» лишит Украину трети российского газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Поставки в подземные хранилища газа на Украине сократятся на 30% Фото:

«Газпром» на 30% сократит поставки газа в подземные хранилища Украины и Европы (ПХГ). Это на восемь миллиардов кубометров газа меньше, чем в 2020 году.

«Ожидается, что к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки уровень запасов [в украинских ПХГ] может оказаться на 30% или на восемь миллиардов кубических метров газа меньше, чем в прошлом году», — приводит сообщение «Газпрома» ТАСС. В компании отметили, что аналогичная ситуация складывается с европейскими подземными хранилищами газа. Предполагается, что темпы закачки сократятся на 25% или 17 миллиардов кубических метров газа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». По мнению президента Украины, это связано с большими выбросами метана во время добычи и транспортировки газа, а также «коррупцией, шантажом и манипуляциями», передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...