КПРФ требует от замглавы полиции Нижневартовска уйти в отставку

В Нижневартовске коммунисты требуют отставки от замглавы полиции Владимира Березуцкого Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нижневартовские коммунисты готовятся провести митинг, на котором они анонсировали сбор подписей за отставку замначальника местной полиции Владимира Березуцкого. По их мнению, он инициировал политическое давление на членов и сторонников КПРФ в городе.

«Березуцкий начал проверку в отношении местного предпринимателя, руководителя типографии, где мы печатаем агитационные материалы. Мы расцениваем это как давление на наших сторонников и будем добиваться отставки Березуцкого, ведь именно его подпись стоит под требованием предоставить в полицию данные о типографии, находящиеся в свободном доступе», — рассказал URA.RU лидер коммунистов Нижневартовска Дмитрий Хрипунов.

Хрипунов уже направил в мэрию уведомление о проведении митинга со сбором подписей, что подтверждается копией документа, который имеется у URA.RU. Мероприятие коммунисты запланировали на 12 сентября, а местом для акции выбрали пустырь, недалеко от центра города. Предполагаемое количество участников — 400 человек.

В полиции ХМАО не ответили на звонок URA.RU, но высокопоставленный собеседник агентства в правоохранительных органах заверил, что точно такие же проверки проводятся в отношение абсолютно всех типографий, которые заявились в качестве изготовителей печатной агитации. Инсайдер также добавил, что проверки не связаны с тем, чьи именно агитационные материалы там печатаются.

Ранее URA.RU сообщало, что нижневартовские коммунисты пошли на сделку с мэрией. Городская администрация не будет чинить препятствий для попадания членов КПРФ в местную думу в обмен на их лояльность во время работы представительного органа власти нового созыва.