Путин назвал условие признания талибов

Нужно решить вопрос легализации политических сил в Афганистане. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.
«В вопросе признания талибов (запрещенная в РФ террористическая организация Талибан) нужно исходить из реалий, из того, что стоит за их заявлениями. Нужно решать вопрос с легализацией политических сил в самом Афганистане посматривая на то, что происходит в реальной жизни», — сказал Путин.
Ранее на тему признания правительства талибов высказались в МИД РФ. «Надо дождаться формирования нового правительства», отметили в ведомстве. В ООН заявили, что признание талибов полностью зависит от их действий. пишет RT. Американская сторона настаивает на инклюзивном правительстве Афганистана. Как сообщает телеканал 360, вопрос признания правительства талибов рассмотрят лидеры G7.
Подписывайтесь на URA.RU в