Путин назвал условие признания талибов

По словам Путина, нужно решить вопрос легализации политических сил в Афганистане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нужно решить вопрос легализации политических сил в Афганистане. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

«В вопросе признания талибов (запрещенная в РФ террористическая организация Талибан) нужно исходить из реалий, из того, что стоит за их заявлениями. Нужно решать вопрос с легализацией политических сил в самом Афганистане посматривая на то, что происходит в реальной жизни», — сказал Путин.

Ранее на тему признания правительства талибов высказались в МИД РФ. «Надо дождаться формирования нового правительства», отметили в ведомстве. В ООН заявили, что признание талибов полностью зависит от их действий. пишет RT. Американская сторона настаивает на инклюзивном правительстве Афганистана. Как сообщает телеканал 360, вопрос признания правительства талибов рассмотрят лидеры G7.