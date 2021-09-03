Путин назвал условие признания талибов

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
По словам Путина, нужно решить вопрос легализации политических сил в Афганистане Фото:

Нужно решить вопрос легализации политических сил в Афганистане. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

«В вопросе признания талибов (запрещенная в РФ террористическая организация Талибан) нужно исходить из реалий, из того, что стоит за их заявлениями. Нужно решать вопрос с легализацией политических сил в самом Афганистане посматривая на то, что происходит в реальной жизни», — сказал Путин.

Ранее на тему признания правительства талибов высказались в МИД РФ. «Надо дождаться формирования нового правительства», отметили в ведомстве. В ООН заявили, что признание талибов полностью зависит от их действий. пишет RT. Американская сторона настаивает на инклюзивном правительстве Афганистана. Как сообщает телеканал 360, вопрос признания правительства талибов рассмотрят лидеры G7.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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