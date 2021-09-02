На месте ЧП работали три пожарно-спасательных подразделения и пять единиц техники (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из многоэтажного дома в Магнитогорске (Челябинская область) пришлось эвакуировать 13 человек из-за сильного пожара, причиной которого стало зарядное устройство мобильного телефона. Об этом сообщили URA.RU в городском спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожарные-спасатели прибыли к девятиэтажному дому №125 по улице Суворова в середине дня 2 сентября. В квартиру на шестом этаже им пришлось пробираться через окно.

«Очаг возгорания был на спальном месте, там лежало только зарядное устройство. Оно было включено в розетку без телефона и, скорее всего, замкнуло. Хозяев в квартире не было, поэтому огонь быстро перешел от спального места на мебель и вещи. Были повреждены стены, потолок, полы, оконные рамы, да и вся квартира сильно закопчена», — пояснил начальник 25-й пожарно-спасательной части Вячеслав Тараненко.

Пожар начался с замыкания в зарядном устройстве Фото: отдел ГУ МЧС по Магнитогорску