02 сентября 2021

Квартира в Магнитогорске загорелась из-за зарядки для мобильника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, пламя, огонь, огнеборец
На месте ЧП работали три пожарно-спасательных подразделения и пять единиц техники (фото из архива) Фото:

Из многоэтажного дома в Магнитогорске (Челябинская область) пришлось эвакуировать 13 человек из-за сильного пожара, причиной которого стало зарядное устройство мобильного телефона. Об этом сообщили URA.RU в городском спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожарные-спасатели прибыли к девятиэтажному дому №125 по улице Суворова в середине дня 2 сентября. В квартиру на шестом этаже им пришлось пробираться через окно.

«Очаг возгорания был на спальном месте, там лежало только зарядное устройство. Оно было включено в розетку без телефона и, скорее всего, замкнуло. Хозяев в квартире не было, поэтому огонь быстро перешел от спального места на мебель и вещи. Были повреждены стены, потолок, полы, оконные рамы, да и вся квартира сильно закопчена», — пояснил начальник 25-й пожарно-спасательной части Вячеслав Тараненко.

Пожар начался с замыкания в зарядном устройстве
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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