Власти ХМАО объяснили, почему не требуют ПЦР с привитых жителей

В ХМАО коронавирус переносят не больше 2% привитых жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Власти ХМАО не требуют проходить ПЦР-тест от вакцинированных жителей региона, так как они не представляют серьезной угрозы для окружающих. Об этом рассказал вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов.

«Привитые люди сделали максимально, что от них зависит, в части взаимоотношения с инфекцией. По данным департамента здравоохранения ХМАО, коронавирус выявляется не более, чем у 2% привитых. Главный санитарный врач РФ Анна Попова говорила, что привитые практически не переносят инфекции. Привитые для вируса не представляют собой той благотворной площадки, которой являются непривитые», — сказал Кольцов

Он добавил, что несмотря на это, вакцинированные жители все же должны соблюдать противоэпидемические меры. Им нужно носить маски, обрабатывать руки антисептиками, а также соблюдать социальную дистанцию. «Они не освобождаются от общих мер, работающих для всех категорий населения. При этом их иммунологический статус позволяет расширять контур безопасности повседневной жизни. Поэтому для них потребности проходить ПЦР нет», — добавил Кольцов.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО значительно выросла смертность от коронавируса. Так за минувшие три недели в регионе погибли 221 человек, а тремя неделями ранее погибли в три раза меньше — 69 человек.