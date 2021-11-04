Депутат Госдумы рассказал о важной льготе для части россиян

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Лекарства от диабета бесплатно дают людям с инвалидностью Фото:

Больным диабетом положены льготы, им должны предоставлять бесплатные лекарства. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Если страдающий сахарным диабетом имеет группу инвалидности, то он приобретает право на бесплатное лекарственное обеспечение. Если он не имеет групп инвалидности, то на него распространяются льготы по лекарственному обеспечению, которые регулируются постановлением правительства РФ. Туда входит обеспечение необходимыми лекарствами и средствами контроля», — сказал Алексей Куринный, заявление опубликовано в соцсети «ВКонтакте» в группе «Дума ТВ». Для получения этих льгот нужно обратиться к врачу.

Ранее эндокринолог рассказал, какие последствия будут в случае отказа от лечения диабета. Если не лечить диабет первого типа, то это может привести к коме и смерти. В случае со вторым типом могут быть длительные мучения и инвалидность, сказал в разговоре с URA.RU член Европейского общества эндокринологии, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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