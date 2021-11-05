Юрист рассказала о возможности списать долги по квартплате

Взыскать долги по коммунальным услугам можно по истечении трех лет Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Через три года с момента неоплаты услуг человек может списать долг по ЖКУ. Об этом рассказала член ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

«Ни Жилищный кодекс, ни Правила предоставления коммунальных услуг не предусматривают оснований для доначисления в платежном документе долгов за предыдущие расчетные периоды за рамками трех лет», — сообщает Рамзенковой. Информацию приводит «Российская газета».

Существует условие, при котором можно подать заявление о применении срока исковой давности, чтобы аннулировать задолженность. В суде уже должно быть дело по иску жилищной компании о взыскании долга с жильца, заявляет юрист. Если же такого иска не было, долг продолжает прописываться в квитанциях. Однако, отмечает Рамзенкова, бывают прецеденты, когда жильцам удается выиграть дело даже при таких обстоятельствах.

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