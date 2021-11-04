Свердловские власти пригрозили бизнесу локдауном за пиар-акции

Встречи с предпринимателями показывают, что бизнес готов работать в новых условиях, подчеркнули в оперштабе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если предприниматели будут устраивать пиар-акции с игнорированием QR-кодов, в Свердловской области будут ужесточены коронавирусные ограничения вплоть до объявления локдауна, предупредили в региональном оперштабе. Таким образом власти отреагировали на публикации в СМИ и соцсетях, где говорилось, что отдельные заведения заявляют о готовности отказаться от создания у себя covid-free зон.

«В регионе фиксировались отдельные случаи распространения информации об игнорировании новых норм эпидбезопасности. Чаще всего речь шла о распространении фейк-ньюс. Если же такие объявления будут распространяться намеренно в качестве пиар-акции какого-либо заведения, это может привести к серьезным последствиям — вплоть до принятия решения об ужесточении действующего режима», — говорится в telegram-канале оперштаба.

«Я хочу обратиться с призывом к нашим предпринимателям — крупным и не крупным — тщательно выполнять все требования, которые касаются QR-кодирования, положений, прописанных в указе об особом режиме. Если такого рода нарушения будут фиксироваться в ближайшее время, и наши настойчивые рекомендации соответствующей реакции не получат, мы будем вынуждены прекратить работу точек общепита, торговых центров, в том числе крупных. Будем вынуждены, по сути, ввести локдаун. Другого выхода у нас просто-напросто не будет», — цитирует оперштаб замгубернатора Павла Крекова. Также власти предостерегли журналистов и администраторов пабликов в соцсетях, напомнив об ответственности за распространение фейковых новостей.

Как писало URA.RU, утром 4 ноября в медиа появились сообщения, что рестораны Norra rök и Italianpizza якобы отказываются проверять QR-коды у посетителей и продолжают обслуживать их в прежнем режиме. В заведения тут же выехала проверка. Про словам ревизоров, владельцы точек питания заявили им, что распространяемая информация не соответствует действительности.