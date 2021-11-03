Два екатеринбургских ресторана отказались от QR-кодов на входе

Свердловские рестораны отказались поддерживать пропускной режим с QR-кодами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Рестораны Italianpizza и Norra rök в Екатеринбурге отказались требовать у гостей QR-код о вакцинации от коронавируса на входе. Об этом администрация заведений сообщила клиентам.

«Мы не имеем права допускать дискриминацию посетителей и отказывать в обслуживании гостей без QR-кодов», — говорится в сообщении, отправленном клиентам пиццерией Italianpizza. Информацию опубликовал портал Е1.ru.

Администрация ресторана считает, что, вводя пропускной режим, они нарушают несколько статей уголовного кодекса, среди которых статья о самоуправстве, превышении должностных полномочий и нарушение прав граждан. В распространяемом сообщении отметили, что свердловчане имеют право не сообщать о прохождении вакцинации, поскольку это врачебная тайна.

Ресторан Norra rök также заявил об изменении пропускного режима. В instagram-аккаунте заведения говорится, что гости сами имеют право выбирать, как сохранять здоровье. «Вход в ресторан осуществляется в привычном для вас режиме», — говорится в посте.

В комментариях к записи пользователи выразили негодование по этому поводу. «Это безответственно! От коронавируса люди умирают, а вы о бизнесе заботитесь», — написал один из пользователей соцсети.

URA.RU направило запросы руководствам ресторанов Italianpizza и Norra rök. Также агентство обратилось в оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Ответов на момент публикации не поступало.

Пропускной режим с использованием QR-кодов начал действовать в ресторанах с 30 октября. Посетители не имеют право посещать заведение, если не привились хотя бы одним из двух компонентов вакцины или не предоставили медотвод со свежим ПЦР-тестом.

Обновлено 13:57 (11:57 мск):

В свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом опровергли информацию о нарушениях в ресторанах Italianpizza и Norra rök. Такой вывод сделан в результате проведенных проверок в ресторанах. Заявление опубликовано в telegram-канале штаба. Администрация заведений назвала сообщения фейками.