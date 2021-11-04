В Нижнем Тагиле рецидивисты пытали собутыльника из-за 30 тысяч

Мужчины пристегнули собутыльника наручниками к батарее Фото с места происшествия предоставлено В.Н. Горелых

В Ленинский суд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении двух рецидивистов, которых подозревают в пытках над собутыльником, сообщил URA.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, конечной целью предполагаемых злоумышленников были 30 тысяч рублей. Инцидент произошел еще 26 июля.

«На случайном „фуршете“ потерпевший имел неосторожность обмолвиться перед ранее судимыми собутыльниками, что он и сам того же поля ягода, срок отбывал якобы за насильственное преступление. Именно это обстоятельство, по предварительным данным, и послужило причиной резкой агрессии. Дело тут же дошло до рукоприкладства. Озлобившиеся „коллеги“ пристегнули оппонента наручниками к батарее и стали издеваться, требуя под угрозой пистолета 30000 рублей», — поделился полковник Горелых.

Потерпевшего избивали, он терял сознание. Мужчину побрили налысо, забрали у него ключи от квартиры и телефон. «Спасло „узника“ то, что истязатели под воздействием выпитого спиртного уснули. Воспользовавшись этим обстоятельством, жертва вымогателей сумел освободиться и вызвать сотрудников полиции. Прибывшие в эпицентр событий сыщики уголовного розыска задержали доморощенных гангстеров и отправили их в СИЗО, где они сейчас и находятся в ожидании вердикта суда», — рассказал Горелых.

Подозреваемым инкриминируют сразу несколько статей УК РФ. А именно ч.1 ст. 226 («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), ч.1 ст. 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), ч.2 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ч. 2 ст. 162 («Разбой»), ч. 2 ст. 161 («Грабеж»).