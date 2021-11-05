В Югре разработали приложение для выявления поддельных QR-кодов

В Ханты-Мансийском автономном округе разработали мобильное приложение, которое позволит отличать подлинные QR-коды от фейковых. Об этом заявил глава департамента информационных технологий ХМАО-Югры Павел Ципорин. По его словам, программа в случае обнаружения подделки сразу уведомляет об этом проверяющих.
«Мы для борьбы с фейковыми QR-кодами разработали специальное мобильное приложение, которое позволяет в автоматическом режиме, используя различные алгоритмы, в том числе и нашей собственной разработки, выявлять фейковые QR-коды. То есть организациям не нужно будет внимательно следить, обучать людей, как отличить обычный QR-код от фейкового. Все это зашито уже в алгоритме, в программе», — пояснил SiTV.ru Ципорин.
Потребность в приложении возникла после введения нерабочей недели и QR-кодов в регионе. В ближайшее время разработку программистов могут внедрить и в других регионах страны.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продлили локдаун до 14 ноября. Новый пакет ограничений был принят на основе эффективности ранее принятых ограничений, а также предложений Роспотребнадзора и анализе эпидемиологической обстановки в округе.
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