06 ноября 2021
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В Екатеринбурге блокадницу обокрали на 1,2 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенница притворилась племянницей и обманула блокадницу на 1,2 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге мошенники обманули 85-летнюю блокадницу Великой Отечественной войны на 1,2 миллиона рублей. Злоумышленница притворилась племянницей женщины.

«Женщина, которая притворялась мной, сказала, что я попала в аварию, что переходила дорогу на красный свет и меня сбила машина. В этой выдуманной аварии пострадала водитель — женщина, беременная двойней. <…> Для того чтобы меня не посадили, от тети потребовали деньги. Она отдала», — передает слова племянницы потерпевшей Натальи Е1.ru.

Отмечается, что пенсионерка находится в здравом уме, обычно вела себя осторожно, умеет пользоваться смартфоном и в принципе не ведет телефонных разговоров с незнакомыми людьми. Однако в этой ситуации голос мошенницы показался ей схожим с голосом ее племянницы. В момент, когда потерпевшая все-таки заметила отличия в голосе, злоумышленница объяснила это последствием аварии.

«Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. Уголовный розыск проводит проверку», — сообщили в УМВД Екатеринбурга. Однако пострадавшая считает, что деньги уже не вернуть.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области у 83-летней пенсионерки выкрали полмиллиона рублей под предлогом вакцинации от коронавируса. В Пермском крае мужчина, предложив пенсионерке обработку квартиры от COVID, обокрал ее на 18 тысяч рублей.

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