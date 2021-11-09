Житель ХМАО сжег общежитие, чтобы отомстить комендантам

Ущерб от пожара составил около 100 миллионов рублей Фото: Александр Мамаев

Житель Сургута пойдет под суд за преднамеренный поджог общежития. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Мужчина обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, умышленном, уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенным путем поджога, а также в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в отношении двух и более лиц», — рассказали в надзорном ведомстве.

Следствие установило, что в марте 2021 года в общежитии на улице Промышленной в Сургуте возник конфликт между обвиняемым и комендантами, после которого мужчина решил отомстить и сжечь обидчиков. Понимая, что в здании находятся и другие люди, он поджег матрас, находящийся в коридоре. Пламя распространилось по зданию и нанесло ущерб организации и жителям на сумму более 100 миллионов рублей, при пожаре пострадали 9 человек, они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Предполагаемый злоумышленник ожидает суда за решеткой, прокуратура утвердила обвинительное заключение, в скором времени Сургутский городской рассмотрит материалы дела.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО сжег напарника за отказ воровать с ним топливо. Трагедия произошла на трассе «Сургут-Когалым» — вахтовик расправился с товарищем, а затем спалил машину вместе с его телом.