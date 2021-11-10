10 ноября 2021

Актриса Васильева назвала звезду «Реальных пацанов» тумбой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Татьяна Васильева раскритиковала актрис, начавших карьеру с участия в КВН Фото:

Российская актриса Татьяна Васильева раскритиковала коллег, которые начинали карьеру с участия в шоу КВН. В том числе актриса сказала, что считает наглой Марину Федункив (сериал «Реальные пацаны») и Ольгу Картункову (шоу «Однажды в России»).

«Они для меня все на одно лицо. Все — тумбы», — приводит «Пятый канал» цитату Васильевой о Картунковой и Федункив. Также знаменитость охарактеризовала участниц КВН как наглых и ничего не стоящих.

Также Васильева раскритиковала выступление Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин». Народная актриса назвала роль в спектакле звезды «Дом-2» «выпадом против всего нормального». Народная артистка также считает, что сейчас для всего театрального искусства настала «темная пора».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...