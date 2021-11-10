Актриса Васильева назвала звезду «Реальных пацанов» тумбой

Татьяна Васильева раскритиковала актрис, начавших карьеру с участия в КВН Фото: Instagram Татьяны Васильевой

Российская актриса Татьяна Васильева раскритиковала коллег, которые начинали карьеру с участия в шоу КВН. В том числе актриса сказала, что считает наглой Марину Федункив (сериал «Реальные пацаны») и Ольгу Картункову (шоу «Однажды в России»).

«Они для меня все на одно лицо. Все — тумбы», — приводит «Пятый канал» цитату Васильевой о Картунковой и Федункив. Также знаменитость охарактеризовала участниц КВН как наглых и ничего не стоящих.

Также Васильева раскритиковала выступление Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин». Народная актриса назвала роль в спектакле звезды «Дом-2» «выпадом против всего нормального». Народная артистка также считает, что сейчас для всего театрального искусства настала «темная пора».