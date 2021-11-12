Певец из Екатеринбурга попал в команду к Диме Билану Личный архив Максима Юдина

На Первом канале завершился этап «слепых прослушиваний» в 10-м сезоне шоу «Голос». Екатеринбургский музыкант, автор песен, джазмен Максим Юдин стал последним участником команды Димы Билана. В разговоре с URA.RU музыкант поделился своими эмоциями.

Для выступления на «Голосе» артист выбрал песню Mercy. Юдин рассказал, что очень переживал, когда вышел на сцену. «Первая повернулась Пелагея, это сразу как-то зажгло меня и позволило расслабиться. Стало как-то проще. Дима Билан повернулся практически под конец и это было для меня отдельной радостью, потому что я хотел именно к нему пойти в команду», — поделился Юдин с URA.RU.

Артист рассказал, что принимал участие в кастинге третьего сезона, однако тогда не прошел и решил спустя семь лет повторить попытку. «Надоело, что все говорят: «Мась, ты хорошо поешь, иди на «Голос»». Ну решил, что пора бы сходить и успокоиться. И когда мне в следующий раз скажут: «Ой, вам на «Голос» надо. Я скажу: «Ну я там был уже». Для меня это такое приключение, когда наслаждаешься процессом. Сейчас не думаю о победах, думаю о том, как выступить достойно, показать себя», — добавил Юдин.

Он отметил, что от 10-го сезона шоу ждет просто приятного опыта. По его словам, было около 130 участников, однако удалось пройти немногим. В каждую команду звездное жюри отобрало лишь по 12 человек. При этом, Юдин добавил, что на шоу царит дружеская атмосфера.