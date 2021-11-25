Министр РФ поможет Куйвашеву исполнить главный указ Путина

Николай Шульгинов (справа) 26 ноября прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом Фото: Ирина Смирнова © URA.RU

Министр энергетики России Николай Шульгинов поможет правительству Свердловской области исполнить поручение по газификации частных домов, провести которую поручил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев по итогам совещания с главой Минэнерго в Екатеринбурге.

«Министр энергетики России Николай Шульгинов поддержит нашу работу по социальной газификации. Мы этой работой активно занимаемся, но нам нужна помощь, например, в модернизации дефицитных газораспределительных станций „Газпрома“. В регионе их восемь, и им нужна реконструкция. Министр обещал вынести этот вопрос на федеральный штаб», — написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Шульгинов приехал в Екатеринбург на совещание представителей России и Пакистана. В рамках встречи страны договорились о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Губернатор Куйвашев присутствовал на совещании и выразил надежду на развитие отношений Свердловской области и Пакистана.

11 июня президент Путин подписал закон о бесплатном доведении газовых сетей до частных домов. По новым нормам, гражданам не придется платить за работы по подведению газовой трубы «до забора». В Свердловской области, как заявлял Куйвашев, на выполнение программы потребуется около 46 млрд рублей, а под программу попадут почти 220 тысяч домов.